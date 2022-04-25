تضمان مواد لوجستية.. تدمير مضافتين لداعش في جزيرة العيث بصلاح الدين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللواء 22 بالحشد الشعبي دمر مضافتين لداعش في جزيرة العيث جنوب شرق صلاح".

وأشاف البيان، ان "المضافتين تضمان مواد لوجستية تابعة لبقايا داعش، وتم تدميرهما بالكامل ضمن عمليات اليوم الثالث من الإرادة الصلبة الثانية".

