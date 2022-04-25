انت الان تتابع خبر تضمان مواد لوجستية.. تدمير مضافتين لداعش في جزيرة العيث بصلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تدمير مضافتين لداعش في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللواء 22 بالحشد الشعبي دمر مضافتين لداعش في جزيرة العيث جنوب شرق صلاح".
وأشاف البيان، ان "المضافتين تضمان مواد لوجستية تابعة لبقايا داعش، وتم تدميرهما بالكامل ضمن عمليات اليوم الثالث من الإرادة الصلبة الثانية".
وأشاف البيان، ان "المضافتين تضمان مواد لوجستية تابعة لبقايا داعش، وتم تدميرهما بالكامل ضمن عمليات اليوم الثالث من الإرادة الصلبة الثانية".