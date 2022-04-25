انت الان تتابع خبر وصفة صحية 'مليئة بالطاقة' للسحور أو الإفطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قد يكون العثور على وصفات صحية مناسبة في شهر رمضان الكريم أمراً صعباً، لكن هناك العديد من الوجبات الخفيفة، التي يمكن اعتمادها كوجبة بين الإفطار والسحور، أو وجبة سحور صحية مليئة بالطاقة لبدء يوم صيامك التالي.

