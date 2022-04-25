انت الان تتابع خبر الرافدين يحدد سلف الموظفين والمنتسبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السلف تبدأ من 5 مليون حتى 50 مليون والتقديم عليها مباشرة عبر فروع المصرف الموجودة في بغداد والمحافظات".

ودعا البيان، "الموظفين والمنتسبين الى عدم التعامل مع ضعاف النفوس الذين يمارسون الاحتيال ويزعمون التعامل مع المصرف في الترويج عن السلفة".

