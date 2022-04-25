ألفيس يعلق على اقتراب ميسي لعدد بطولاته

وحصد ميسي اللقب رقم 39 في مسيرته ليقترب أكثر من ألفيش، الذي يعتبر أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تتويجا بالألقاب، برصيد 43 بطولة.

وفي هذا الصدد، نشر ألفيش على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة مركبة تجمعه بميسي، تضم الألقاب التي حققها كل منهما.

وعلق المدافع البرازيلي على الصورة قائلا: "إذا جاء يوم وكُسر رقمك القياسي، فلا بأس.. دع لاعبا أفضل منك يفعلها".

وأضاف: "ما أكتبه ليس غرورا، لكن لتحقيق أهدافك يجب أن تؤمن بنفسك أيضا.. حدد مصيرك وقاتل كل يوم حتى تصل لمبتغاك".

وضمن ميسي، الذي انضم لباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برشلونة، التتويج بلقب الدوري الفرنسي، بعد تعادل الفريق الباريسي مع ضيفه لانس، السبت الماضي في المرحلة الـ34 من المسابقة.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة متقدما بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مارسيليا، وذلك قبل أربع جولات فقط من إسدال الستار على منافسات المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي لم يقدم ما كان منتظرا منه في موسمه الأول في الدوري الفرنسي، حيث اكتفى بتسجيل أربعة أهداف فقط.