انت الان تتابع خبر روسيا.. اندلاع حريق بمستودعات للنفط في بريانسك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ بمقاطعة بريانسك، إندلاع حريق بمستودع للنفط في بريانسك.
وذكرت المديرية، في بيان نشرته على موقعها بالانترنت: "تم إرسال سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. وتم تصنيف الحريق بالدرجة الأعلى من ناحية الخطورة".
وأشارت المديرية إلى أن الحادث وقع في مستودعات الوقود الواقعة في شارع موسكوفكي بمنطقة فوكينسكي. وأكدت المديرية أن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث. ولم يذكر البيان أية تفاصيل عن وقوع إصابات أو عن مدى الاضرار الناجمة.
وأشارت المديرية إلى أن الحادث وقع في مستودعات الوقود الواقعة في شارع موسكوفكي بمنطقة فوكينسكي.