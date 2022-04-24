انت الان تتابع خبر ملف التطبيع وأزمة الانسداد وتشكيل الحكومة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان يعتزم تجريم التطبيع مع إسرائيل بمشروع قانون.. ويرفض الاعتداءات التركية والايرانية على البلاد.
= كتلة الركابي تلوح بحل مجلس النواب في حال استمرار الانسداد.. وتتوعد بمقاضاة المعطلين لانعقاد الجلسات.
= واشنطن تتخوف من تأخر تشكيل الحكومة العراقية.. وتؤكد عدم تحفظها على الشخصيات المطروحة.
= اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وداعش قرب طريبيل.. وناسفة تودي بحياة آمر كتيبة في صحراء غرب الأنبار.