= اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وداعش قرب طريبيل.. وناسفة تودي بحياة آمر كتيبة في صحراء غرب الأنبار.

= واشنطن تتخوف من تأخر تشكيل الحكومة العراقية.. وتؤكد عدم تحفظها على الشخصيات المطروحة.

بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان يعتزم تجريم التطبيع مع إسرائيل بمشروع قانون.. ويرفض الاعتداءات التركية والايرانية على البلاد.

انت الان تتابع خبر ملف التطبيع وأزمة الانسداد وتشكيل الحكومة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية