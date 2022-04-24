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ملف التطبيع وأزمة الانسداد وتشكيل الحكومة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان يعتزم تجريم التطبيع مع إسرائيل بمشروع قانون.. ويرفض الاعتداءات التركية والايرانية على البلاد.
= كتلة الركابي تلوح بحل مجلس النواب في حال استمرار الانسداد.. وتتوعد بمقاضاة المعطلين لانعقاد الجلسات.

= واشنطن تتخوف من تأخر تشكيل الحكومة العراقية.. وتؤكد عدم تحفظها على الشخصيات المطروحة.

= اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وداعش قرب طريبيل.. وناسفة تودي بحياة آمر كتيبة في صحراء غرب الأنبار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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