اليابان.. اكتشاف علاج تجريبي يقضي سريعا على فيروس كورونا

وقالت الشركة أن "العلاج التجريبي وهو عبارة عن أقراص"، وتتوقع له انتشارا عالميا بعد حصوله على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان، التي تقوم بفحصه حاليا.

وأضافت أن "النتائج التي صدرت، اليوم، أظهرت أن الدواء حَسن الأعراض التنفسية والحمى التي يسببها المرض".



وأشارت الشركة، في آذار ، إلى أنها "ستطلق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للعلاج عالميا بدعم من الحكومة الأمريكية".