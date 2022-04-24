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اليابان.. اكتشاف علاج تجريبي يقضي سريعا على فيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شركة "شيونوجي" اليابانية للأدوية، اليوم الأحد، عن علاج تجريبي لكوفيد-19 من إنتاجها، قضى سريعا على الفيروس المسبب للمرض، في مرحلة متقدمة من تجارب سريرية.
وقالت الشركة أن "العلاج التجريبي وهو عبارة عن أقراص"، وتتوقع له انتشارا عالميا بعد حصوله على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان، التي تقوم بفحصه حاليا.

وأضافت أن "النتائج التي صدرت، اليوم، أظهرت أن الدواء حَسن الأعراض التنفسية والحمى التي يسببها المرض".


وأشارت الشركة، في آذار ، إلى أنها "ستطلق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للعلاج عالميا بدعم من الحكومة الأمريكية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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