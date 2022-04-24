الشرطة توضح بشأن مزاعم الاعتداء على مواطن في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية شرطة كربلاء والمنشآت، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن مزاعم الاعتداء على مواطن في المحافظة.



وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تداولت مقاطع فيديو ومنشورات تدعي تجاوز القوات الأمنية في كربلاء على احد المواطنين وهو من سكنة محافظة بغداد"، موضحة أن "ما حصل هو جزء مقتطع من الحقيقة حيث بعد حصول حادث حريق في شارع ميثم التمار وقيام دوريات النجدة بتفريق العجلات للسماح لعجلات الدفاع المدني باخماد النيران المندلعة في احد الفنادق واخلاء المواطنين قام الشخص الموجود في مقطع الفيديو بالاعتداء على ضابط برتبة ( عميد) وكذلك امتنع عن تنفيذ القانون والامتثال للدوريات".



وأضاف البيان، أنه "تم بعدها القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتم توقيفه وفق المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات العراقي( الاعتداء على موظف اثناء الخدمة ) وان المقطع مجتزء وغير كامل والغاية منه النيل من القوات الأمنية وزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي".

