انت الان تتابع خبر العذاري يحدد موعد عرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العذري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان ان "الكتلة الصدرية قررت مع الكتل المتحالفة معها، رفع مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

واضاف ان "هذا المقترح يجرم التطبيع مع اسرائيل او اقامة اي نوع من العلاقات"، لافتا الى ان "القانون يتضمن 10 فقرات وسيعرض عند اول جلسة لمجلس النواب، حيث سيحال الى اللجان المختصة لقراءته والتصويت عليه".

