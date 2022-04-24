برشلونة يتلقى صدمة قوية

صاحب الـ33 عاما ارتبط مؤخرا بالرحيل عن ملعب أليانز أرينا صوب برشلونة في الميركاتو الصيفي، رغم ارتباطه بعقد مع النادي البافاري حتى 2023.

وخلال ظهوره عبر شبكة "سكاي"، أعلن حميديتش عدم عزم النادي على التخلي عن أفضل لاعب في العالم بنهاية الموسم، مؤكدا ارتباطه بعقد حتى نهاية الموسم القادم.



وأضاف حسن صالح حميديتش "سنعقد مع روبرت ليفاندوفسكي محادثات بشأن تجديد عقده، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث".

وأكد حميديتش رغبة النادي الألماني في الإبقاء على ليفاندوفسكي، مضيفا "لدينا أفضل مهاجم في العالم، ونحن فخورون بذلك، لكننا لم نتفاوض بعد على العقد الجديد".

وطمأن حميديتش المهاجم البولندي بإعلان ابتعاد ناديه عن سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مبددا شائعات تحرك بايرن نحو نجم بوروسيا دورتموند.

