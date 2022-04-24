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عبوة ناسفة تودي بحياة آمر لواء في صحراء غرب الأنبار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت خلال أداء الواجب بعمليات الإرادة الصلبة الثانية، ضمن قاطع عمليات الأنبار، ما تسبب بمقتل آمر اللواء 14 بالحشد الشعبي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بووقع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعصابات داعش قرب منفذ طريبيل، وقطع شارع حدودي بسبب نصب العبوات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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