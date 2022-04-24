انت الان تتابع خبر عبوة ناسفة تودي بحياة آمر لواء في صحراء غرب الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت خلال أداء الواجب بعمليات الإرادة الصلبة الثانية، ضمن قاطع عمليات الأنبار، ما تسبب بمقتل آمر اللواء 14 بالحشد الشعبي".



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بووقع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعصابات داعش قرب منفذ طريبيل، وقطع شارع حدودي بسبب نصب العبوات.