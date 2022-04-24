الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية و'داعش' قرب منفذ طريبل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية و'داعش' قرب منفذ طريبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية و عناصر"داعش" الارهابية قرب منفذ طريبل بمحافظة الانبار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "اشتباكات عنيفة خاضتها القوات الأمنية ضد عناصر"داعش" الارهابية قرب منفذ طريبل بمحافظة الانبار".

 

واضاف ان "تم قطع الطريق السريع بالقرب من مفرق الوليد غرب قضاء الرطبة الحدودي مع الاردن نتيجة نصب عبوات في الشارع من قبل عصابات داعش الارهابية".


الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا