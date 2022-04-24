انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "قرر إطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة عشرة ملايين دينار، وموظفي العقود خمسة ملايين دينار".

ودعا المصرف، "كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة، إلى مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها"، مؤكداً أن "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

