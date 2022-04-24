زيلينسكي: لا زلنا نؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر من جديد

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في رسالة بمناسبة عيد القيامة عند المسيحيين الأرثوذكس بأن "الشر" لن يدمر البلاد وصلى من أجل أن تعود السعادة للأطفال والأمهات الثكالى.

وقال في خطاب بالفيديو، وهو يقف داخل كاتدرائية القديسة صوفيا الشهيرة في كييف، التي يعود تاريخها لنحو ألف عام، إن "أوكرانيا ستتغلب على الظلام الذي جاءت به الحرب".

وأضاف وهو يرتدي زيا كاكي اللون أصبح يميز ظهوره منذ الاجتياح الروسي: "لا زلنا نؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر من جديد ولدينا جميعا قناعة بأنه لن يدمرنا أي شر أو أي جماعة".

وتابع قائلا: "نواجه أوقاتا عصيبة، وفي هذا اليوم أغلبنا لا يرتدي ملابس زاهية لكننا نقاتل من أجل فكرة مشرقة".

وشهدت البلاد، الأحد، احتفالا متواضعا بعيد القيامة بعد شهرين بالضبط من بداية الاجتياح الروسي الذي يصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بأنه "عملية عسكرية خاصة".