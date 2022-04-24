مراكز تجميل غير مرخصة ومئات الاخطاء الطبية دون حسيب أو رقيب

بغداد - ياسين صفوان - كثرت في االونة االخيرة العديد من االخطاء الطبية التي تسببت بكوارث انسانية مما دفع نقابة االطباء المهال سبعة وثالثين مركزا تجميليا "اسبوعا واحدا" لتقديم شهاداتها وإلا ستتعرّض للغلق.

بعد المئات من الاخطاء الطبية..نقابة الاطباء تمهل 37 مركزا تجميليا "اسبوعا واحدا" لتقديم رخصها

اخطاء طبية ابسطها التشوهات واصعبها الموت .. مراكز التجميل غير المرخصة باتت تنتشر بالعاصمة بغداد دون حسيب او رقيب..في وقت لايمتلك اصحابها اي شهادة تجيز له العمل بهذا المجال الخطر

وامهلت نقابة الاطباء سبعة وثلاثين مركزا للتجميل منها اسماء معروفة اسبوعا واحدا لتقديم شهاداتها ووثائقها التي تثبت امكانيتها وقدرتها على ممارسة تلك المهنة ..والا فالاغلاق سيكون مصير تلك العيادات المخالفة

جاسم العزاوي نقيب الاطباء