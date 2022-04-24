الكمارك تنهي التعاملات الورقية وتعتمد الألكترونية في إنجاز المعاملات

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أنهت الهيئة العامة للكمارك العراقية، اليوم الاحد، التعاملات الورقية في إنجاز المعاملات، فيما أعلنت اعتمادها التعاملات الألكترونية.

