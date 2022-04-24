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الكمارك تنهي التعاملات الورقية وتعتمد الألكترونية في إنجاز المعاملات

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أنهت الهيئة العامة للكمارك العراقية، اليوم الاحد، التعاملات الورقية في إنجاز المعاملات، فيما أعلنت اعتمادها التعاملات الألكترونية.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية، "باشرنا العمل مع مديرية التنمية الصناعية والمنافذ الحدودية على انهاء الاعتماد على التعاملات الورقية واعتماد التعامل الالكتروني في انجاز المعاملات والمهام المؤسساتية لتسهيل المهام وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم ٦٥ لعام ٢٠٢٢".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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