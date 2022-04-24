القبض على إرهابيين اثنين في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قيادة القوات البرية من خلال قيادة عمليات الانبار، وضمن المرحلة الثانية لعملية إلارادة الصلبة، تمكنت من القاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب" مبيناً ان "عملية القبض تمت بعملية نوعية نفذت من قبل لواء المشاة 74 في الفرقة الخامسة".



وأضاف البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

