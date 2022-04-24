الكتلة الصدرية تطالب بتوضيح حقيقة وجود اتفاقية بشأن التوغل التركي بالعراق

بغداد - ياسين صفوان - طالب رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الأحد، بتوضيح حقيقة وجود اتفاقية بشأن التوغل التركي في العراق.

وقال العذاري في كلمة له خلال استضافة وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم بالوزارة، ان "استضافة الوزير جاءت من اجل الاستفسار والاستفهام عن تكرار الاعتداءات على اراض العراق وسمائه من قبل دول الجوار مايعرض امن العراق وشعبه للخطر".



واضاف "هناك استفسارات بشأن الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية باتجاه الخروقات التركية والايرانية، وهل تم اقامة دعوى رسمية امام مجلس الامن، وهل هناك تحرك دبلوماسي امام الجامعة العربية لبيان تلك الخروقات، وما مدى صحة وجود اتفاقية مع الجانب التركي والحكومة العراقية حول التواجد العسكري داخل العراق".

