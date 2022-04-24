إصابة 'قس' جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن قسا أصيب جراء هجوم نفذ داخل كنيسة في مدينة نيس جنوب البلاد، مؤكدا اعتقال المنفذ.

وذكر دارمانان على حسابه في "تويتر": "اعتداء نفذ صباح اليوم داخل كنيسة في نيس، وقس أصيب، ولم يتم التشخيص الحيوي له بعد".

وأعرب الوزير عن تضامنه مع رواد الكنيسة وشكر الشرطة التي "اعتقلت المنفذ على وجه السرعة".

وأفادت وسائل إعلام بأن الحديث يدور عن عملية طعن وأن المعتقل مواطن فرنسي يبلغ من العمر 31 عاما.