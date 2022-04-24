قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية 'الارادة الصلبة'

وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عملية الارادة الصلبة الثانية تجري بخطوات وفق ماخطط لها مع العمليات المشتركة وصنوف القوات الامنية".

واضاف مصلح: أن "العدو الداعشي تم تطويقه من جميع الجهات في مناطق شمال الرطبة ويعملون بشكل مفارز متفرقة ويستخدمون العبوات الناسفة لاعاقة تقدم قواتنا للاهداف الموضوعة ".



وأكد قائد العمليات، ان "الأيام القادمة من العملية لن تكون باقية للعدو في مناطق شمال الرطبة بتكاتف القوات الامنية بمختلف صنوفها والتنسيق على أعلى مستوياته".