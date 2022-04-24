انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنانة المصرية 'سمية الخشاب' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت سمية الخشاب الأخبار الحزينة عبر تغريدة مقتضبة، كتبت فيها: " إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".

ولم تعلن سمية عن أسباب وفاة والدتها أو موعد مراسم تشييع جثمانها، وما إذا ستدفن بمقابر العائلة في مدينة الإسكندرية أم في مدينة القاهرة.



وأوضح مصدر من داخل نقابة المهن التمثيلية أن سمية لم تكشف سبب وفاة والدتها، ولم تخطرهم حتى اللحظة بموعد إقامة مراسم تشييع جثمان والدتها الراحلة، فهي دائمًا ما تتكتم عن تفاصيل حياتها الخاصة.

ولطالما عبَّرت سمية عن حبها لوالدتها، ففي عيد الأم وجَّهت لها رسالة كتبت فيها: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أغلى ما في حياتي يا حبيبة روحي وقلبي يا ست الحبايب يا أمي".