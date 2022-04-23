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سرقة منشأة عسكرية قيد الإنشاء في دولة مجاورة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن موقع "الراي" الكويتي اليوم السبت، سرقة منشأة عسكرية قيد الإنشاء تابعة للجيش الكويتي.
وأفاد الموقع بأن مراقبا يعمل بهندسة الجيش أبلغ المخفر المختص للمنطقة عن السرقات بالموقع.

وبعد عملية الجرد تبين أن المسروقات عبارة عن كوابل كهربائية وسيارة، بالإضافة إلى إتلاف سيارات أخرى لمحاولة سرقتها من الجناة.


وتم تسجيل قضية جناية، فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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