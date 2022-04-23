سرقة منشأة عسكرية قيد الإنشاء في دولة مجاورة

وأفاد الموقع بأن مراقبا يعمل بهندسة الجيش أبلغ المخفر المختص للمنطقة عن السرقات بالموقع.

وبعد عملية الجرد تبين أن المسروقات عبارة عن كوابل كهربائية وسيارة، بالإضافة إلى إتلاف سيارات أخرى لمحاولة سرقتها من الجناة.



وتم تسجيل قضية جناية، فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.