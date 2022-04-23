انت الان تتابع خبر سرقة منشأة عسكرية قيد الإنشاء في دولة مجاورة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن موقع "الراي" الكويتي اليوم السبت، سرقة منشأة عسكرية قيد الإنشاء تابعة للجيش الكويتي.
وأفاد الموقع بأن مراقبا يعمل بهندسة الجيش أبلغ المخفر المختص للمنطقة عن السرقات بالموقع.
وبعد عملية الجرد تبين أن المسروقات عبارة عن كوابل كهربائية وسيارة، بالإضافة إلى إتلاف سيارات أخرى لمحاولة سرقتها من الجناة.
وتم تسجيل قضية جناية، فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.
وبعد عملية الجرد تبين أن المسروقات عبارة عن كوابل كهربائية وسيارة، بالإضافة إلى إتلاف سيارات أخرى لمحاولة سرقتها من الجناة.
وتم تسجيل قضية جناية، فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.