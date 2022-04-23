اليابان.. اختفاء قارب سياحي يقل 26 شخصا

وأكد خفر السواحل أن القارب "كادزو 1" أبلغ السلطات في الساعة الـ1.15 بعد ظهر اليوم السبت بأن المياه تسربت إلى داخله وأنه على وشك أن يغرق قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو، وعلى متنه 24 راكبا، منهم طفلان، وطاقم مكون من شخصين".وذكرت هيئة البث اليابانية NHK بأن "ركاب وأفراد طاقم القارب المنكوب ارتدوا ستر نجاة وينتظرون رجال الإنقاذ".

وفي الساعة الثالثة تقريبا، أبلغ القارب بأنه "يميل بمقدار 30 درجة، ثم فقد الاتصال به".

وأعلن خفر السواحل أن "عمليات البحث عن القارب المنكوب التي تشارك فيها مروحيات وقوارب لم تؤت أي ثمار حتى الساعة التاسعة من المساء، ولا يزال مصير الذين كانوا على متنه مجهولا".

وأشارت وكالة "كيودو" إلى أن "الحادث يأتي على خلفية سوء الأحوال الجوية المتمثلة بهيجان البحر والرياح القوية والتي أجبرت قوارب الصيد في هوكايدو على العودة إلى الميناء صباح اليوم".

