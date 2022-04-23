آرسنال يعمق جراح يونايتد

وسجل ثلاثية آرسنال نونو تافاريس (3) وبوكايو ساكا (32) وجرانيت تشاكا (70)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد كريستيانو رونالدو (34).

ورفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.

