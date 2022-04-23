انت الان تتابع خبر آرسنال يعمق جراح يونايتد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-23 | 15:46
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تغلب آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثلاثية آرسنال نونو تافاريس (3) وبوكايو ساكا (32) وجرانيت تشاكا (70)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد كريستيانو رونالدو (34).
ورفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.
ورفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.
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