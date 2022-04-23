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آرسنال يعمق جراح يونايتد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-23 | 15:46

آرسنال يعمق جراح يونايتد

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تغلب آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 34 من الممتاز.
وسجل ثلاثية آرسنال نونو تافاريس (3) وبوكايو ساكا (32) وجرانيت تشاكا (70)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد (34).

ورفع آرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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