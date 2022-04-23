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تحديد موعد مباراة البرازيل والأرجنتين 'الملغاة'

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-23 | 11:55

تحديد موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

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الخليج 365 – رياضة

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الموعد النهائي لمباراة البرازيل والأرجنتين، التي ألغيت العام الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتم إلغاء المباراة بعد دقائق على انطلاقها في سبتمبر الماضي، نظرا لاقتحام السلطات الطبية أرض الملعب، لمنع مشاركة بعض اللاعبين الأرجنتينيين القادمين من بريطانيا.

 

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية عن تلقي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خطابا رسميا من "فيفا" في الساعات الماضية، يبلغه فيه عن الموعد الجديد للمباراة.

 

وقرر الفيفا إقامة المباراة في البرازيل دون تغيير، يوم 22 سبتمبر المقبل، أي قبل انطلاق مونديال قطر بنحو شهرين فقط.

 

ولن تؤثر نتيجة تلك المباراة على الفريقين، اللذين تأهلا بالفعل لمونديال 2022، وتعرفا بالفعل على منافسيهم في دور المجموعات.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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