على ماذا يختلف ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ؟

ويننتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن في صيف 2023، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن هناك نقطة خلاف بين اللاعب وإدارة النادي، حول شروط العقد الجديد، حيث يطلب ليفاندوفسكي تمديد عقده لعامين آخرين، مع زيادة راتبه.



أما الإدارة فتعرض عليه التمديد لعام واحد، بنفس راتبه الحالي.

وأكدت الصحيفة أن ليفاندوفسكي ليس سعيدًا أيضًا بالعمل مع مدرب الفريق البافاري، جوليان ناجلسمان، حيث يرى أن طريقة اللعب تقلل من خطورته في المباريات.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد أشعل مؤخرًا التكهنات حول مستقبل النجم البولندي، بقوله إن هناك احتمالًا كبيرًا أن ينضم هداف بايرن للنادي الكتالوني.