مشاجرة بالاسلحة تنتهي بإصابة اربعة اشخاص جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة عنيفة نتيجة خلافات عائلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الزعفرانية".

واضاف المصدر أن المشاجر "أسفرت عن اصابة ٤ اشخاص باطلاقات نارية بمنطقة متفرقة من الجسم، تم نقلهم الى المستشفى فيما لاذوا الطرف الثاني بالفرار".

