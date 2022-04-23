رقم قياسي جديد لكامب نو في مباراة نسائية

وتجاوز 91648 مشجعا عدهم مسؤولو النادي العدد المسجل بواقع 91553 مشجعا الذين حضروا لمشاهدة برشلونة وهو يتغلب على ريال مدريد في مارس الماضي.

في الماضي، كان الرقم القياسي للحضور في مباراة نسائية هو 90185 مشجعا والمسجل في نهائي كأس العالم لكرة القدم النسائية عام 1999 بين الولايات المتحدة والصين في ملعب روز بول بالولايات المتحدة.



وفي مباراة الجمعة، قادت أليكسيا بوتيلاس برشلونة للفوز بتسجيل هدفين. وكانت حائزة الكرة الذهبية واحدة من 4 لاعبات أحرزن أهداف برشلونة في الشوط الأول قبل أن تحصل على ضربة جزاء قبل انتهاء المباراة، ما جعلها هدافة البطولة برصيد عشرة أهداف.