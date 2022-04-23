الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

رقم قياسي جديد لكامب نو في مباراة نسائية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رقم قياسي جديد لكامب نو في مباراة نسائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-23 | 10:24

رقم قياسي جديد لكامب نو في مباراة نسائية

157 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

حطم ملعب كامب نو رقمه القياسي العالمي لمباراة كرة قدم نسائية، الجمعة، عندما حضر أكثر من 91600 مشجع في مباراة فاز فيها بخمسة أهداف مقابل هدف لفولفسبورغ في ذهاب نصف نهائي للسيدات.

وتجاوز 91648 مشجعا عدهم مسؤولو النادي العدد المسجل بواقع 91553 مشجعا الذين حضروا لمشاهدة برشلونة وهو يتغلب على في مارس الماضي.

في الماضي، كان الرقم القياسي للحضور في مباراة نسائية هو 90185 مشجعا والمسجل في نهائي كأس العالم لكرة القدم النسائية عام 1999 بين الولايات المتحدة والصين في ملعب روز بول بالولايات المتحدة.


وفي مباراة الجمعة، قادت أليكسيا بوتيلاس برشلونة للفوز بتسجيل هدفين. وكانت حائزة الكرة الذهبية واحدة من 4 لاعبات أحرزن أهداف برشلونة في الشوط الأول قبل أن تحصل على ضربة جزاء قبل انتهاء المباراة، ما جعلها هدافة البطولة برصيد عشرة أهداف.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا