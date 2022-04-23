طقس العراق.. هطول للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة يومي الأحد والاثنين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الاحد سيكون بين غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ويتحول تدريجياً الى غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية أما درجات الحرارة فستنخفض في عموم مناطق البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاثنين سيكون بين غائم ممطر ويتحول تدريجيا الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس بين غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، أما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستنخفض درجة الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية، وسترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاربعاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، اما درجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".