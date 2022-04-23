انت الان تتابع خبر وكالة إيرانية تكشف عن عقد جولة خامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

كشفت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن عقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران والرياض، في العاصمة العراقية بغداد.

