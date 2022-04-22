انت الان تتابع خبر رئيس برشلونة يشعل الجدل بشأن امكانية انضمام ليفاندوفسكي للفريق (فيديو) والان مع التفاصيل
2022-04-22 | 17:28
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أشعل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني الجدل المثار بشأن إمكانية تعاقد الفريق الكتالوني مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني.
وسأل المشجع، رئيس النادي الكتالوني: "هل سينضم ليفاندوفسكي لبرشلونة في الصيف المقبل؟"، ليرد لابورتا: "هناك احتمالات كبيرة لقدومه".
وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي البالغ 33 عاما مع ناديه البافاري بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.
ولكن المفاوضات بين ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ، تشهد بعض الخلافات بشأن الراتب السنوي وكذلك مدة التعاقد، حيث يرغب اللاعب في التوقيع لمواسم عديدة.
وكشف تقرير لبرنامج "الشرينغويتو" الإسباني الشهير مؤخرا، عن تفاصيل عرض برشلونة للنجم البولندي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب التقرير، فإن برشلونة عرض على ليفاندوفسكي راتب بقيمة 8 ملايين يورو صافية سنويا، وبعقد يمتد لـ3 مواسم.