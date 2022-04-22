انت الان تتابع خبر عمليات سومر تعلن عن إجراءات أمنية جديدة في الشطرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قائد العمليات سعد حربية في مؤتمر صحافي حضره مراسل الخليج 365، إن "القوات الأمنية في ذي قار تقوم بفرض القانون في جميع مناطق المحافظة‏"، مشددا على أن "حادثة إستشهاد الضابط لن تمر بسلام".وأضاف حربية، أنه "تم اتخاذ إجراءات أمنية في الشطرة وحجز العجلات المظللة وغير المرقمة".

وأوضح، انه "وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، فقد وصلت الى الناصرية قوات مسلحة مساندة لفرض الامن والقانون في كل انحاء المحافظة".

وبين حربية، أنه "تم حجز المفرزة التي كانت ترافق المتهم المقتول وحاليا هم محجوزين وفق القانون وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم باشراف مقر الوزارة".

