روسيا تعلن تسجيل عقار جديد ضد فيروس كورونا

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن المكتب الصحفي للوزارة والذي قال: إن الدواء وضع باستخدام تكنولوجيا فريدة تعتمد مادتي ritonavir و nirmatrelvir الصيدليتين. وقد أطلقت الشركة على عقارها الجديد تسمية "سكاي فير".وجاء في بيان نشرته الشركة أن العقار الجديد يخصص للعلاج الموجّه من "كوفيد – 19" على أساس مادتي نيرماترلفير وريتونافير، وقد استخدمت عند وضع الدواء الواعد الجديد تكنواوجيا فريدة من نوعها.

وقد تم تسجيل الدواء يوم 21 أبريل الجاري لدى وزارة الصحة الروسية.

يذكر أن الحكومة الروسية كانت قد سمحت في وقت سابق بتسليم بلازما الدم لشركات الصيدلة الروسية.

ويرى الخبراء أن هذا القرار سيسمح بزيادة حجم إنتاج الأدوية روسية الصنع التي تضم مكونات دم الإنسان وسيستثني القرار الاعتماد على مواد الخام الأجنبية في مجال الطب.

