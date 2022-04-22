مصرع شخصين حاولا تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين حاولا تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في محافظة البصرة.

