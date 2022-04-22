انت الان تتابع خبر مصرع شخصين حاولا تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – البصرة
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين حاولا تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في محافظة البصرة.
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين حاولا تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في محافظة البصرة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصين لقيا مصرعهما خلال محاولة تفكيك صاروخ غير منفلق من مخلفات الحرب العراقية الايرانية للحصول على مادة الصفر قرب منطقة الشلامجة شرقي محافظة البصرة".