واسط.. القبض على متهمين اثنين ينتحلان صفة منتسبين لابتزاز المواطنين وسرقتهم

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين ينتحلان صفة منتسبين لابتزاز المواطنين وسرقتهم في محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة إجرام واسط بعد نصب كمين محكم ألقت القبض على متهمين اثنين ينتحلان صفة منتسبين في وزارة الداخلية يقومان بابتزاز المواطنين لغرض سرقة أموالهم".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".