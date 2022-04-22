إنتر ميلان يخطط لصفقة من أتلتيكو مدريد

وبحسب موقع "FcInter News"، فإن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني رودريجو دي بول، والذي لم يكسب ثقة مدربه دييجو سيميوني.

وحاول إنتر، ضم دي بول في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة فشلت بسبب مطالب أتلتيكو مدريد.



ومع عدم اقتناع سيميوني باللاعب الأرجنتيني، قد يقرر أتلتيكو مدريد، التخلص منه في الصيف المقبل.

وأفاد التقرير، أنه في حالة قرر أتلتيكو مدريد، وضع دي بول في قائمة الراحلين، سيتقدم إنتر بعرض لاستعارته مع خيار الشراء النهائي.

وأشار إلى أن رودريجو دي بول سعيد بفكرة العودة للدوري الإيطالي مرة أخرى، بعد خوض تجربة سابقة مع أودينيزي.