انت الان تتابع خبر الانشطة المدرسية تعود بعد غياب عامين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد غيابها لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا ، الانشطة المدرسية تعود مرة اخرى وسط دعوات بضرورة الاهتمام بالقطاع التربوي وتوفير الدعم الكامل للطلبة والملاكات التدريسية

بعد غياب دام لاكثر من عامين على التوالي نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كورونا، الانشطة المدرسية تعود من جديد حيث استعرضت احدى المدارس في بغداد اهم الابتكارات والاعمال التي قام بأنشائها عدد من الطلبة والتلاميذ بمساندة الملاكات التدريسية.



العملية التربوية في البلاد بحاجة ملحة الى دعم حقيقي من جهات حكومية هذا ما تحدث به معنيون اكدوا بأن هنالك معوقات كبيرة باتت تعرقل سير العجلة التربوية

وبحسب متابعين فأن العملية التربوية في البلاد بحاجة الى مثل هذه النشاطات التي تزيد من القدرات العلمية للطلبة فضلا عن اكتشاف طاقات شبابية تنتظر الدعم لاكمال مشاريعها الصغيرة.