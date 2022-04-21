الخربيط يعلق على عودة 'سليمان': أصر عليها منذ زمان

بغداد - ياسين صفوان - كشف القيادي في تحالف "تقدم" النائب السابق عبد الله الخربيط، الخميس، أن أمير قبائل الدليم علي حاتم سيلمان أصر على عودته الى العراق منذ زمان، فيما أعلن تأييده للكونفدرالية للقضية الكردية.



وقال الخربيط خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "توقيت مجيء علي حاتم سليمان معلوم"، مشيراً الى أن "سليمان هو سياسي وله موقف ومن حقه العودة الى ديرته".

وأضاف أن "الكل يريد ينافس وهو حق ولا يوجد شيء خفي على الناس"، مردفاً أن "هناك حراكاً سياسياً وتململاً".

ولفت الخربيط الى أن "علي حاتم أصر على عودته منذ زمان"، معتبراً أن "عودة شخصيات كبيرة للمشهد ممكن تكون إضافة".

الى ذلك، قال الخربيط، إن "السيد جعفر الصدر خطة باء للعراق لان الاتفاق عليه أو اسم عائلته اكبر".

وفي شأن آخر، أكد القيادي في تحالف "تقدم"، أن "الحلبوسي لديه إمكانيات"، مشيراً الى أنه يؤيد "الكونفدرالية للقضية الكردية".

وكشف أمير قبائل الدليم في العراق علي حاتم السليمان، أمس الأربعاء، عن عودته إلى بغداد بعد غياب دام 8 سنوات، بعد اتهامه بـ"الإرهاب".