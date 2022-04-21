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هاري ماجواير يتلقى تهديدا بوجود قنبلة في منزله

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-21 | 18:22

هاري ماجواير يتلقى تهديدا بوجود قنبلة في منزله

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تلقى قائد مانشستر يونايتد، هاري ماجواير، اليوم الخميس، تهديدًا بوجود قنبلة في منزله، فيما فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا بالحادث.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان "ماجواير تلقى تهديدًا عبر البريد الإلكتروني، زعم أنه سيتم زرع قنبلة في منزله".

وعن ذلك، قال متحدث باسم ماجواير: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تلقى هاري تهديدًا خطيرًا لمنزل عائلته".


وتابع: "لقد أبلغ الشرطة بهذا الأمر.. من الواضح أن سلامة عائلته ومن حوله هي الأولوية الأولى لهاري.. سيواصل الاستعداد لمباراة نهاية الأسبوع كالمعتاد، ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في هذا الوقت".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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