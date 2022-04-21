انت الان تتابع خبر رئيس جهاز الأمن الوطني يكشف للسومرية أهداف زيارة الوفد الأمني إلى سنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشطري للسومرية، إن "زيارة الوفد العسكري والامني الى قضاء سنجار هذا اليوم تأتي بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، بهدف الاطلاع على الوضع الامني في القضاء وتفقد الحدود العراقية مع سوريا ومستوى جاهزية القوات الامنية".وتابع، "كما تأتي الزيارة للتأكيد على فرض سيادة الدولة والقانون في المنطقة ومحاسبة من تسول له نفسه التجاوز على الجيش العراقي وزعزعة الامن والاستقرار".

وأوضح الشطري، أن "الزيارة شهدت التاكيد على حرص الدولة ومؤسساتها لاعادة اعمار سنجار ورفع الظلم الذي اصاب المكون الايزيدي من خلال التواصل مع الشرائح والفعاليات الشعبية والجماهيرية المختلفة".

