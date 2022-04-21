الاستخبارات تطيح باربعة ارهابيين بضربة جوية في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن الاطاحة باربعة ارهابيين في محافظة صلاح تالدين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من خلال المتابعة المستمرة لعناصر داعش الارهابي ورصد تحركاتة ومحاولاتهم لزعزعة الاستقرار الامني في محافظة صلاح الدين تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من اختراق مفرزة تابعة لعصابات داعش الارهابي في ما يسمى ولاية صلاح الدين ( قاطع البراء ) في منطقة العيث وتحديد احد اوكارهم وهو عبارة عن مجموعة من البيوت المهجورة والواقعه في مكان نائي من منطقة العيث".



واضافت انه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات وبالاشتراك مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تم توجية ضربة جوية من قبل طائرات F16 العراقية وهلاك اربعة ارهابيين هم كل من الارهابي المكنى ابو عبيدة العباسي اداري قاطع البراء بن عازب والارهابي سيف الدين حكمت شكري ايوب العبيدي المكنى دكتور سيف والارهابي عواد مهدي صالح البدري المكنى ابو منتصر البدري والارهابي المكنى صگر الجزيرة ".