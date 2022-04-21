جدل تشكيل الحكومة واحداث ذي قار في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الاطار يكشف عن انضمام نواب جدد لثلثه الضامن.. والتحالف الثلاثي يستبعد حسم الحوارات قبل عطلة العيد.