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جدل تشكيل الحكومة واحداث ذي قار في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الاطار يكشف عن انضمام نواب جدد لثلثه الضامن.. والتحالف الثلاثي يستبعد حسم الحوارات قبل عطلة العيد.
= وزير المالية يدعو لثورة حقيقية لإنقاذ الاقتصاد.. والبرلمان يعتزم حسم قانون الأمن الغذائي في اقرب جلسة.

= على خلفية مقتل ضابط رفيع.. تعزيزات عسكرية تصل الى ذي قار.. وحملة اعتقالات واسعة بحق المتهمين.


= بغداد تسترد من بيروت تسعة ملايين دولار.. واجراءات جديدة لتلافي قضية تشابه الأسماء.
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MO Nasa

MO Nasa

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