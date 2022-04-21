انت الان تتابع خبر جدل تشكيل الحكومة واحداث ذي قار في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الاطار يكشف عن انضمام نواب جدد لثلثه الضامن.. والتحالف الثلاثي يستبعد حسم الحوارات قبل عطلة العيد.
= وزير المالية يدعو لثورة حقيقية لإنقاذ الاقتصاد.. والبرلمان يعتزم حسم قانون الأمن الغذائي في اقرب جلسة.
= على خلفية مقتل ضابط رفيع.. تعزيزات عسكرية تصل الى ذي قار.. وحملة اعتقالات واسعة بحق المتهمين.
= بغداد تسترد من بيروت تسعة ملايين دولار.. واجراءات جديدة لتلافي قضية تشابه الأسماء.
= على خلفية مقتل ضابط رفيع.. تعزيزات عسكرية تصل الى ذي قار.. وحملة اعتقالات واسعة بحق المتهمين.
= بغداد تسترد من بيروت تسعة ملايين دولار.. واجراءات جديدة لتلافي قضية تشابه الأسماء.