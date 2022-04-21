محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي السبت المقبل

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وبحسب وثيقة صادرة عن محافظ ميسان علي دواي حصلت عليها الخليج 365، فإنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت 23/4/2022 في كافة الدوائر والمؤسسات بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) ومن اجل فسح المجال امام ابناء المحافظة لاحياء هذه الذكرى الأليمة ولاداء مراسيم الزيارة".