روسيا ترد على استبعاد لاعبيها من ويمبلدون

وفي مؤتمر صحفي، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "من غير المقبول تحويل الرياضيين مرة أخرى إلى رهينة للمؤامرات والتحيزات السياسية وللأعمال العدائية تجاه بلادنا".

وشدد على أنه "مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا دولة قوية جدا في التنس - لاعبو التنس الروس يتصدرون التصنيف العالمي - بتهميشهم ستخسر المنافسات نفسها".



وشجع بيسكوف لاعبي التنس الروس على مواصلة التدريبات والحفاظ على لياقتهم البدنية.

وبذلك، خسرت البطولة الكبرى دانييل مدفيديف، المصنف الثاني عالميا، بالإضافة إلى أندريه روبليف المصنف الثامن، وكذلك كارين خاشانوف (26) وأصلان كاراتسيف (30).