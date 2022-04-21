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وصفة سهلة ومفصّلة لتحضير قوزي الدجاج

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بغداد - ياسين صفوان - المقادير:

§    كيلوغرامان من الدجاج المقطع

§    3 كؤوس من الأرز المغسول والمصفى

§    حبتان من البصل مقشّرتان ومفرومتان فرماً ناعماً

§    فصّان مدقوقان من الثوم

§    10 حبات من الحبهان

§    10 حبات من الفلفل الأسود

§    10 حبات من القرنفل

§    عود من القرفة

§    ورقتا غار

§    ملعقتان كبيرتان من الملح

§    3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

§    كأسان من الماء الساخن

§    ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

§    حبة من البندورة الناضجة والمقطعة إلى أنصاف متساوية

§    قرنان من الفلفل الأخضر الرومي مقطعان إلى أنصاف متساوية

500 غرام من معكرونة السباغيتي

§    3 حبات من البندورة المبشورة

§    قطعة من الليمون المجفف أي اللومي

§    ملعقتان كبيرتان من رب البندورة

§    رشّة من: الزعفران، ولون الطعام الأحمر، ولون الطعام الأصفر

 

طريقة التحضير:

§    وضع نصف كمية الزيت النباتي، والبصل، ونصف كمية الثوم المدقوق في قدر على النار والتحريك

§    إضافة الدجاج وتحريكه جيداً حتّى ينضج

§    إضافة خليط البهارات الصحيحة، والزنجبيل المطحون إلى الدجاج والتحريك جيداً

§    إضافة نصف كمية الماء الساخن، وترك الخليط على نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتّى يتّحمر الدجاج

§    رفع الدجاج عن النار مع الحرص على الاحتفاظ بالمرق

§    وضع الدجاج في صينية مخصصة للفرن مدهونة بالزيت

§    إدخال الصينية إلى فرن متوسط الحرارة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتّى ينضج ويكتسب اللون الذهبي

§    تسخين الكمية المتبقية من الماء الساخن في قدر على النار

§    إضافة نصف كمية الملح، ونصف كمية زيت الذرة في قدر آخر على النار وترك الخليط حتّى يغلي

§    إضافة المعكرونة وتحريكها من جميع النواحي حتّى تنضج ثمّ رفعها عن النار وتصفيتها من الماء

§    تسخين الكمية المتبقية من زيت الذرة في مقلاة على النار، ثمّ وضع البصل، والثوم والتحريك جيداً

§    ثمّ إضافة الليمون المجفف، ورب البندورة، والبندورة المبشورة، والفلفل الأخضر الرومي، بالإضافة إلى الكمية المتبقّية من الملح

§    إضافة نصف كمية مرقة الدجاج، والمعكرونة والتحريك جيداً حتّى تتجانس المكوّنات

§    تغطية الخليط وتركه على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة

§    تسخين الكمية المتبقية من مرقة الدجاج في قدر على النار، ثمّ إضافة الأرز والزعفران والتحريك جيداً

§    تغطية الخليط وتركه على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة أو حتّى ينضج الأرز، ثمّ رفعه عن النار ووضعه جانباً

§    تقسيم الأرز إلى قسمين

§    وضع لون الطعام الأصفر على القسم الأول من الأرز وخلطه جيداً حتّى يكتسب اللون الأصفر

§    وضع لون الطعام الأحمر على القسم الثاني من الأرز، وخلطه حتّى يكتسب اللون الأحمر

§    سكب الأرز الأصفر، والأرز الأحمر في طبق واسع للتقديم

§    إضافة الدجاج المحمرّ

§    تزيين الطبق بشرائح البندورة، والبيض، والليمون، والمكسرات المقلية، والبصل المقلي

 

 

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