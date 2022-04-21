انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة 33 شخصا إثر 'اقتتال عشائري' في سوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قُتل 8 أشخاص وجرح 25 آخرين، اليوم الخميس، إثر اقتتال عشائري بريف القامشلي في سوريا.
وبحسب "روسيا اليوم" فإن "الضحايا من قريتي العصفورية وأبو ذويل بريف القامشلي، حيث شهد الخلاف استخدام أسلحة رشاشة في منطقة يسيطر عليها الجيش السوري".
وأضافت، أن "الاقتتال أدى أيضا إلى حرق عشرات المنازل، مع دعوات أهلية لتدخل العشائر العربية لحل المشكلة".
وأضافت، أن "الاقتتال أدى أيضا إلى حرق عشرات المنازل، مع دعوات أهلية لتدخل العشائر العربية لحل المشكلة".