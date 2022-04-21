مقتل وإصابة 33 شخصا إثر 'اقتتال عشائري' في سوريا

وبحسب "روسيا اليوم" فإن "الضحايا من قريتي العصفورية وأبو ذويل بريف القامشلي، حيث شهد الخلاف استخدام أسلحة رشاشة في منطقة يسيطر عليها الجيش السوري".

وأضافت، أن "الاقتتال أدى أيضا إلى حرق عشرات المنازل، مع دعوات أهلية لتدخل العشائر العربية لحل المشكلة".

