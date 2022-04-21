بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن اعتقال 22 متهماً من أطراف نزاع عشائري في الشطرة بمحافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان، إن “القوات الأمنية نفذت عملية فرض القانون وتطبيقه على أثر النزاع العشائري الذي نشب فجر الاربعاء في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، وقد أسفرت هذه العملية عن القاء القبض على (22) مطلوبا للقضاء وضبط العديد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة”.

وأضافت أنه “من خلال الجهود الامنية وعمليات الدهم والتفتيش تم بسط الامن والسيطرة على منطقة النزاع”، مؤكدة “استمرار انتشار وتواجد القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها على الأرض وتم فتح نقاط مرابطة وسيطرات واستمرار تسيير الدوريات الراجلة والالية”.