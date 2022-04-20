برلماني يعلن تحريك شكوى ضد وزير الدفاع

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الاربعاء، عن تحريك شكوى الى الادعاء العام ضد وزير الدفاع جمعة عناد، عازياً ذلك الى انتهاك عدد من مواد الدستور.

وقال السلامي في حديث لـ الخليج 365، إنه "من باب المسؤولية الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب العراقي بعيدا عن شخصنة الامور او الاستهداف الشخصي فقد قمنا بتحريك شكوى على وزير الدفاع بسبب الفساد والكسب غير المشروع وتضارب المصالح اضافة الى انتهاك عدد من مواد الدستور"، موضحا أن "الادعاء العام سيفاتح محكمة تحقيق النزاهة لاتخاذ الإجراءات بخصوص مكافحة الفساد ومخالفة القانون".



وأضاف السلامي، ان "تحريك الدعوى لا يتضمن اي دوافع طائفية او قومية بل هدفنا تنفيذ الدستور وعدم مخالفته حيث اشارت المادة (9) منه أولا : أ ـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء، كما اشارت المادة (14) الى ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".



وتابع "كما أشارت المادة (16) من الدستور الى ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك"، مشددا بالقول "اننا لا ندعو الى الطائفية او العشائرية او القومية بل ندعو الى تطبيق الدستور بما يخدم مصالح الشعب العراقي وهذه ليست القضية الاولى لنا او الاخيرة بل لدينا تحركات على عدة وزارات طالما وجدنا فيها شبهات فساد او ضرر بالمواطن العراقي او مخالفة القانون والدستور".