النفط يواصل الارتفاع وسط توقعات بـ'قفزة تاريخية'

بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع قياسي مع نهاية الأسبوع.

وتأتي التوقعات تأثراً بوقف الواردات جزئياً من ليبيا، بالتزامن مع تحذيرات روسية برفع الأسعار لمستوى غير مسبوق في ضوء التداعيات الخاصة بالأزمة الأوكرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولارات بما يعادل 1.3% إلى 108.7 دولارات للبرميل بعد افتتاح أسواق أوروبا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق التي يحل أجلها اليوم (الأربعاء) 1.5 دولار أو 1.5% إلى 104 دولارات للبرميل.