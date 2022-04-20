منع لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولة ويمبلدون

وقال منظمو بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في الموسم،ان سبب المنع هوالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأصبحت ويمبلدون أول بطولة بكرة المضرب تمنع رياضيي بلد ما من المشاركة لأسباب سياسية.



وكانت الجهات المشرفة على لعبة كرة المضرب قد حظرت مؤخرا الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في مسابقات الفرق الدولية تحت علم بلادهم، ويشاركون حاليا في كل مسابقات التنس بصفة محايدة.